Nba, Curry show: non bastano 41 punti di Banchero per Orlando. Lebron eterno

Cinque le partite nella notte italiana per la regular sesson di Nba : i Milwaukee Bucks superano i Denver Nuggets 121-112 grazie al serbo Nikola Jokic che mette a referto una tripla doppia da 32 punti, 14 rimbalzi e 10 assist . Per il greco Giannis Antetokounmpo 28 punti e 19 assist . I Dallas Mavericks, nonostante l'assenza di Luka Doncic, superano 103-86 i Charlotte Hornets al quinto ko consecutivo. Per Irving 25 punti. Terza vittoria consecutiva per i New Orleans Pelicans che in trasferta si impongono 124-116 sui Phoenix Suns spinti da Zion Williamson, autore di una tripla doppia (27 punti, 10 rimbalzi, 11 assist).

Curry show, i complimenti del coach

I Golden State Warriors hanno battuto gli Orlando Magic 121-115 e mettono a segno la quinta vittoria consecutiva, grazie al solito Stephen Curry, autore di 56 punti. Ottima la prova di Paolo Banchero che firma 41 punti. A fine partita il quasi 37enne cestista di Golden State ha ricevuto gli elogi di coach Steve Kerr: "Sembra che Stephen non invecchi mai, anche gli spettatori di Orlando potranno dire di aver ammirato uno dei migliori tiratori di tutti i tempi. E non li dico solo per la sua precisione, ma per la sua fluidità, per la bellezza dei suoi movimenti e per la sua audacia, perché lui non si fa certi problemi se ritiene che sia il momento di tirare". I Los Angeles Lakers confermano la striscia positiva battendo i Minnesota Timberwolves 111-102: prestazione super del 40enne Lebron James conclusa con 33 punti e 17 rimbalzi.

I risultati di Nba

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets 121-112

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets 103-96

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans 116-124

Orlando Magic-Golden Sate Warriors 115-121

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 111-102