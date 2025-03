Nba, Doncic show: ai Lakers il derby con i Clippers. Ok Boston, Cleveland inarrestabile

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Gioia Lakers nel derby di Los Angeles . Nella notte Nba (sei le gare disputate) i gialloviola di coach Redick piegano i cugini dei Clippers per 108-102 : decisivo Luka Doncic , autore di 29 punti, 6 rimbalzi e ben 9 assist. In doppia cifra anche Knecht (19), l'eterno LeBron James (17) e Finney-Smith (11). Alla squadra di coach Lue non bastano invece i 33 punti messi a segno da Leonard , top-scorer dell'incontro. Sorride anche Boston : dopo due ko consecutivi, i campioni in carica tornano al successo battendo i Denver Nuggets per 110-103 grazie ai 22 punti di Brown e alla doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi del solito Tatum . Ospiti ko nonostante i 26 punti di Murray , i 24 di Braun e la tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic (20 punti, 14 rimbalzi e 9 assist). Continuano a macinare vittorie i Cleveland Cavs che centrano il 10° successo di fila battendo, dopo un overtime, i Portland Trail Blazers : finisce 133-129 per la franchigia dell'Ohio, trascinata dai 32 punti siglati da Hunter , che si aggiudica il duello a distanza con l'israeliano Avdija , che non va oltre i 30.

Nba, Knicks corsari a Miami

Nelle altre gare della notte oltreoceano spicca il successo di New York, corsaro sul campo di Miami dopo un supplementare: passano i Knicks, che mettono in ginocchio gli Heat per 116-112 con 31 punti di Brunson, il più prolifico della serata (al quintetto della Florida non bastano i 30 punti di Adebayo). Vincono anche gli Indiana Pacers, 127-112 contro i Chicago Bulls: decisivi i 27 punti messi a referto da Nesmith. Fanno festa in trasferta Toronto, Oklahoma, New Orleans e Minnesota: i Raptors espugnano Orlando 104-102, i Thunder si impongono per 146-132 sui San Antonio Spurs, i Pelicans vincono per 128-121 sugli Utah Jazz e i Timberwolves violano il parquet dei Phoenix Suns per 116-98.