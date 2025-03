Nba, Cavs la prima squadra ai playoff. I Thunder superano i Grizzlies

Fontecchio in ombra, Memphis in crisi

Si aggrava la crisi di Memphis, al quarto stop di fila, il settimo in nove gare. Boston, pur priva di Tatum, Holiday e Porzingis, la spunta su Portland per 128-118 con Payton Pritchard e Derrick White scatenati dall'arco: 10 triple e 43 punti il primo, nove e 41 per il secondo. Denver risponde alla vittoria dei Lakers sui Pelicans superando per la prima volta in stagione Sacramento, 116-110 il finale con 25 punti di Westbrook, 24 di Murray e 22 punti e 14 rimbalzi di Jokic. I Timberwolves approfittano del periodo nero degli Hornets (ottavo ko consecutivo) vincendo 125-110 con 29 punti a testa per Edwards e McDaniels e un Randle che sfiora la tripla doppia (25 punti, 10 rimbalzi e 9 assist), mentre James Harden firma per la prima volta 50 punti con la maglia dei Clippers nel 123-115 su Detroit, a cui non bastano i 37 punti e 10 assist di Cunningham per evitare la seconda sconfitta in 12 partite. In ombra Simone Fontecchio: solo 2 punti con 1/4 dal campo (0/3 da tre), due rimbalzi e un assist in 15 minuti. A completare il quadro delle gare giocate nelle notte italiana il 125-122 con cui Washington piega Utah, trovando la sua dodicesima gioia stagionale in 61 gare.