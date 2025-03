Nba, Boston piega i Lakers: Tatum show. Record Curry: 25mila punti in carriera!

WASHINGTON (STATI UNITI) - Spettacolo nella notte Nba: grazie ai 71 punti complessivi di Brown (31) e soprattutto Tatum (40), i Boston Celtics battono 111-101 i Los Angeles Lakers che si fermano dopo una striscia di otto successi consecutivi. Oltre alla sconfitta, i gialloviola di coach Redick devono fare i conti anche con l'infortunio, nel finale di partita, di LeBron James (22 punti, 14 rimbalzi e 9 assist) Il ' Prescelto ', out per un problema all'inguine , ha risposto così a una domanda sulle sue condizioni nel post-partita: " Come sto dopo l'infortunio? Non sono troppo preoccupato... Vedremo giorno per giorno ", spiega il classe 1984 che rischia uno stop di due settimane. Bene l'altra stella dei californiani, Luka Doncic , il migliore dei suoi con 34 punti a referto. Sorride anche Golden State : i Warriors piegano 115-110 Detroit grazie a Steph Curry (32 punti) che diventa il 26° giocatore nella storia dell'Nba a segnare 25mila punti in carriera . Il cestista statunitense raggiunge il prestigioso traguardo durante il terzo quarto del match giocato sul parquet del Chase Center di San Francisco.

Nba, gli altri risultati: Milwaukee ko

Milwaukee cade in casa contro Orlando 109-111 nonostante la doppia doppia da 37 punti e 11 rimbalzi di Antetokounmpo mentre Atlanta supera Indiana 120-118 grazie ai 36 punti di Young e i 26 di LeVert. Ok anche Chicago, corsaro a Miami (114-109, Bulls show con la tripla doppia di Giddey). Tutto facile invece per Houston che travolge New Orleans con un perentorio 146-117 (ben sette i giocatori in doppia cifra per i Rockets). Charlotte batte Brooklyn 105-102 mentre Toronto cade in casa contro Washington che si impone 118-117.