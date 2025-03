Nba, Cleveland inarrestabile: Milwaukee ko. Vince Oklahoma, bene Fontecchio

WASHINGTON (STATI UNITI) - Cleveland show nella regular season dell' Nba : i Cavs , sempre più leader a Est, centrano il 14° successo di fila con il 112-110 sul campo di Milwaukee . Gli ospiti passano grazie ai 17 punti di Strus , i 15 di Mitchell e una difesa di ferro che limita l'estro del duo Antetokounmpo-Lillard a referto con appena 52 punti complessivi. A Ovest arriva invece la risposta di Oklahoma che batte Denver nel big match: 127-103 per i Thunder , trascinati dai 40 punti, 8 rimbalzi e 5 assist di Gilgeous-Alexander . Ai Nuggets non basta il solito Jokic che sfiora la tripla doppia chiudendo con 24 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Sorride anche Detroit : i Pistons vincono 119-112 a Portland contro i Blazers . Decisivi i 28 punti di Cunningham . In campo anche Simone Fontecchio che, in uscita dalla panchina, contribuisce al successo dei suoi con 5 punti, 3 rimbalzi e 2 assist.

Nba, Clippers ok all'overtime. Morant da applausi

Nelle altre gare della notte Nba un canestro sulla sirena di Leonard permette ai Clippers di superare Sacramento all'overtime 111-110. Tra i californiani ok Harden, autore di 29 punti, e Zubac (doppia doppia con 22 punti e 14 rimbalzi). Ai Kings non bastano i 31 punti di DeRozan e i 30 di LaVine. Dallas cade anche contro Phoenix (125-116, 24 punti per Booker e 21 per Durant), mentre Memphis la spunta su New Orleans 107-104 grazie ai 32 punti e 6 assist di Morant. Minnesota travolge San Antonio 141-124 con otto cestisti in doppia cifra guidati dai 25 punti di Edwards. Vittoria anche per Philadelphia, 126-122 contro Utah.