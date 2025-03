Nba, Denver batte Oklahoma: Jokic da urlo. Lakers ko senza LeBron

I Denver Nuggets, all'indomani di un primo duello perso, hanno subito risposto al leader della West Conference, Oklahoma, in una partita che sembra l''avvio dei playoff Nba. I campioni del 2023 la spuntano sul parquet degli avversari per 140-127, grazie ad un prestazione eccezionale dalla lunga distanza (18 su 32 a 56,3%). L'MVP è il serbo Nikola Jokic, autore di una prestazione monstre (35 punti, 18 rimbalzi, 8 passaggi). Candidato alla nomina di MVP della stagione contro Jokic, il leader canadese del Thunder Shai Gilgeous-Alexander ha perso questa volta il suo "duello" personale (25 punti, 7 passaggi). Oklahoma rimane comunque ampiamente in testa, mentre Denver ne approfitta per riprendere il secondo posto ai Los Angeles Lakers.