Cleveland senza freni: record di 15 vittorie consecutive in Nba

Cleveland da record: con il successo contro Brooklyn (109-104) ha eguagliato la sua serie record di 15 vittorie consecutive in Nba. Dopo essere rimasti in svantaggio per gran parte della partita e aver raggiunto il -18 nel terzo quarto, i Cleveland Cavaliers hanno recuperato e vinto nel quarto quarto. Nonostante alcune assenze importanti (Donovan Mitchell, Ty Jerome, De'Andre Hunter), Cleveland ha potuto contare sul suo leader Darius Garland (30 punti, 8 assist, 4 palle recuperate) e sulla coppia di interni Jarrett Allen (23 punti, 13 rimbalzi) ed Evan Mobley (21 punti, 9 rimbalzi, 6 assist), di fronte ai 27 punti di Cam Thomas. La miglior serie di Cleveland risaliva all'inizio della stagione in corso, quando i Cavaliers hanno accumulato una serie di 15-0 che li ha portati in cima alla Eastern Conference, dove si trovano con 55 vittorie e 10 sconfitte. Tra queste due serie, i Cavs avevano vinto 12 partite consecutive tra dicembre e gennaio. Avranno l'opportunità di migliorare questo record simbolico venerdì a Memphis contro i Grizzlies.