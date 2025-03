Friedkin-Pagliuca, sfida Roma-Atalanta da 6 miliardi di dollari per comprare i Boston Celtics

Chi l'avrebbe mai detto che un giorno, in Nba, il presidente della Roma, Dan Friedkin e il copresidente dell'Atalanta, Stephen Pagliuca , si sarebbero sfidati per acquistare i Boston Celtics allo stratosferico prezzo di 6 miliardi di dollari ? Ebbene, è proprio così. Al cambio attuale, ammonta a 5 miliardi 540 milioni di euro la valutazione del club 18 volte campione Nba su 22 finali disputate (record assoluto), fissata dalla famiglia Grousbeck che detiene il 51% e punta a chiudere la cessione in questo periodo. In corsa, oltre a Friedkin e a Pagliuca, ci sono il comproprietario dei Philadelphia Phillies, Stan Middleman e il socio dirigente del Symphony Technology Group, William Chisholm.

Secondo il sito specializzato Sportico, la nuova tornata di offerte è prevista per la prossima settimana. Insieme con alcuni partner americani, Stephen Pagliuca, 70 anni, presidente di Bain Capital, fondo Usa che amministra circa 200 miliardi d'investimenti, è entrato nell'Atalanta nel febbraio 2022, affiancando Antonio Percassi che rimane il singolo azionista principale della società vincitrice dell'ultima Europa League, attualmente terza in classifica in Serie A, proprietaria del Gewiss Stadium e del centro sportivo Achille e Cesare Bortolotti di Zingonia, con il record di nove bilanci consecutivi in utile. All'inizio di gennaio, gli azionisti dell'Atalanta hanno sottoscritto un aumento di capitale di 72 milioni di euro. A Boston, Pagliuca possiede la seconda quota dei Celtics, in qualità di socio del Boston Basketball Partners che nel 2022 acquistò il club per 360 milioni di dollari. Il copresidente nerazzurro ha pubblicamente manifestato il suo interessamento a diventare il socio di maggioranza della squadra allenata da Joe Mazzulla, attuale detentrice del titolo NBA.

Dan Friedkin, 60 anni, imprenditore e produttore cinematografico, amministratore delegato di Gulf State Toyota Distributors, a capo dell'omonimo gruppo che ha sede in Texas, il 17 agosto 2020 è diventato ufficialmente il proprietario e venticinquesimo presidente della Roma. Il 26 agosto 2023, il Friedkin Group ha acquistato il Nizza, società della Ligue 1 francese della quale è diventato presidente Ryan, figlio di Dan; il 19 dicembre scorso, nella galassia del magnate americano è entrato a far parte l'Everton. Secondo Forbes, attualmente il patrimonio personale di Friedkin è di circa 7,6 miliardi di dollari, cioè 7,01 miliardi di euro. Il 2025 si è iniziato in modo splendido per i Friedkin: sotto la guida di Ranieri ,la Roma è protagonista di una strepitosa rimonta in campionato; Neon, brand del gruppo, ha firmato la produzione di Anora, il film che ha vinto 5 Oscar dopo essersi già aggiudicato la Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes. E adesso la sfida con Pagliuca per i Celtics. Quando si dice giocare a tutto campo.