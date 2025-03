Nba, Gilgeous-Alexander lancia Oklahoma: Detroit ko. Coach Kerr da record

WASHINGTON (STATI UNITI) - Show di Gilgeous-Alexander nella notte Nba. Il 26enne canadese, auotre di 48 punti, 6 assist e 4 rimbalzi, trascina Oklahoma che passa in casa dei Detroit Pistons per 113-107. Ai padroni di casa non bastano invece i 18 punti di Harris e la doppia doppia (17 punti e 11 assist) di Schroder. Sorride anche Golden State: i Warriors piegano New York (97-94): inutili, per i Knicks, i 29 punti e 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns; dall'altra parte ci pensa il solito Steph Curry (28 punti e 7 rimbalzi). La gara del Chase Center sarà però ricordata soprattutto per l'allenatore dei Warriors, Steve Kerr: l'ex guardia, tra le altre, dei Chicago Bulls, centra la vittoria numero 558 da capo allenatore, stabilendo così un nuovo record all time di franchigia. Vittoria a sorpresa dei Washington Wizards che superano in volata i Denver Nuggets (126-123) grazie alla tripla di Jordan Poole (19 punti e 6 assist) a 2.1 secondi dalla sirena e all'ottimo Alex Sarr che chiude con 34 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. A Denver non basta un grande Nikola Jokic che realizza 40 punti, 13 rimbalzi e nove assist sfiorando la tripla doppia. Successo a fatica per i Boston Celtics, corsari 115-113 sul campo dei Brooklyn Nets. Kristaps Porzingis mette a referto 24 punti ed è decisivo soprattutto nell'ultimo quarto; Cam Johnson, il migliore dei suoi, va a referto con 23 punti.