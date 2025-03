Nba, Doncic trascina i Lakers ed entra nella storia

Luka Doncic trascina i Lakers . Lo sloveno realizza 31 punti nella sfida che ha visto Los Angeles imporsi 120-108 contro i Denver Nuggets . Per Doncic si tratta della 200esima gara nella quale è riuscito a mettere a sehno 30 o più punti. La stella dei Lakers ha messo a referto anche 9 rimbalzi e servito 7 assist. "Ogni giorno in più che passo qui mi sento meglio - le parole di Doncic a fine gara -. Siamo arrivati a tre vittorie di fila e non vogliamo certo fermarci. Ma non andiamo troppo oltre con il pensiero, concentriamoci sulla prossima partita".

Continua la marcia dei Pacers

Brutto ko per Minnesota (il secondo consecutivo dopo una striscia di otto vittorie), sconfitto da New Orleans 119-115 con 29 punti di Williamson. Phoenix, trascinata da Booker (41 punti di cui 20 nell'ultimo quarto) batte Chicago 127-121. New York sconfitto da San Antonio 120-105, nonostante i 32 punti di Towns. Quarta vittoria nelle ultime cinque uscite per i Pacers, che trovano lo spunto decisivo a 14"7 dalla sirena grazie ad una tripla di Nembhard che vale il 131-130. Successo anche per Detroit, che si impone su Miami (nono ko consecutivo) 116-113. Torna a vincere dopo 10 sconfitte Utah: 128-112 su Washington.