Clamoroso in NBA, i Boston Celtics venduti a una cifra record per lo sport americano

La vendita più costosa di sempre

La notizia, non ancora ufficiale, è destinata a scuotere le fondamenta dello sport professionistico americano. Al momento nessuna delle due parti in causa ha confermato l'affare, ma la valutazione sarebbe la più alta di sempre dal 2023, quando Josh Harris acquistò i Washington Commanders, squadra di football americano della NFL, per 6,05 miliardi di dollari. Una cessione annunciata dalla scorsa estate quella dei Celtics, quando Wys Grousbeck, che con la famiglia era alla guida della franchigia di Boston dal 2002, aveva comunicato l'intenzione di vendere subito la sua quota di controllo, per ultimarla nel 2028.