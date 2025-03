Nba, Lakers ko in casa: Antetokounmpo trascina i Bucks

Senza LeBron James, Luka Doncic e Austin Reaves, i Lakers vengono sconfitti in casa da Milwaukee : i Bucks si impongono 89-118 , grazie ai 28 punti di Giannis Antetokounmpo. Per Los Angeles si tratta del primo ko interno dopo nove vittorie consecutive. La belle notizia arriva da Bronny James. Il figlio di LeBron finisce per la prima volta una gara in doppia cifra, segnando 17 punti con ottime medie (7 su 10 al tiro e 5 rimbalzi).

Golden State ok, nonostante l'infortunio a Curry

Nonostante il brutto infortunio di Stephen Curry, i Golden State Warriors sconfiggono 117-114 i Raptors. "Ora si sottoporrà ad esami per capire meglio come sta", ha detto al termine della gara coach Kerr. Vittoria a sorpresa per i Charlotte Hornets, che sconfiggono i NY Knicks, per 115-98, mentre i Chicago Bulls vanno a vincere per 126-116 sul campo dei Sacramento Kings, provocando una sfuriata di coach Christie nei confronti dei suoi giocatori.