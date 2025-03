Nba, Fontecchio trascina Detroit: Tatum show con i Celtics

Vittoria convincente per Detroit nelle gare giocate nella notte in Nba. I Pistons si impongono 136-130 contro i New Orleans Pelicans, grazie ad una buona prova di Simone Fontecchio. L'azzurro mette a segno 8 punti, con 2 rimbalzi e un assist. Netto successo per i Cavaliers, che sconfiggono gli Utah Jazz 120-91. Tutto facile per i Boston Celtics, che vincono in trasferta sul campo dei Blazers con il punteggio di 128-116, trascinati dai 30 punti di Jayson Tatum.