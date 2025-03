Nba, Banchero trascina Orlando: Charlotte ko. Vincono Cleveland e Oklahoma

WASHINGTON (STATI UNITI) - È Paolo Banchero il protagonista indiscusso della notte Nba (otto le gare disputate). L'italo-statunitense trascina Orlando che conquista un prezioso successo sul campo di Charlotte con il punteggio di 111-104, mettendo a referto 32 punti più 7 rimbalzi e 6 assist. Bene, tra le fila dei Magic, anche Wagner (26 punti) e Black (20). Ai padroni di casa non bastano invece i 25 punti e i 9 assist di LaMelo Ball. Vittoria in trasferta anche per Cleveland: i Cavs passano 122-111 sul parquet di Portland grazie ai 27 punti di Garland, i 25 di Jerome e la doppia doppia di Mobley (21 punti e 12 rimbalzi). I Blazers lottano ma non vanno oltre i 54 punti complessivi (18 a testa) del trio Clingan, Henderson e Avdija. Vince e convince Oklahoma, al settimo successo consecutivo: i Thunder espugnano Sacramento 121-105, trascinati dai 32 punti di un super Gilgeous-Alexander. Bene Holmgren (18 punti e 10 rimbalzi) e Caruso (15 punti). Quarto ko di fila invece per i Kings: Murray (28 punti) e LaVine (19) i migliori.