Nba, un Banchero super non basta. Incredibile record degli Indiana Pacers

Banchero super, record dei Pacers

33ª vittoria invece per i Chicago Bulls che mantengono il nono posto a Est davanti a Miami, che ha sconfitto Atlanta 122-112 grazie ai 36 punti di Tyler Herro. Ko anche gli Orlando Magic, superati in casa da Dallas nonostante i 35 punti di Paolo Banchero. I leader della Eastern Conferece, i Cleveland Cavaliers, hanno vinto 124-116 contro gli Spurs, assicurandosi la 59ª vittoria stagionale. Record per gli Indiana Pacers, che hanno vinto 162-109 a Washington: nove giocatori, a partire da Tyrese Haliburton (29 punti), sono andati in doppia cifra, contribuendo sia al primato di punti segnato in Nba in questa stagione, sia a quello assoluto della franchigia.