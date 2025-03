Nba: i Pistons di Fontecchio piegano Cleveland, magia di Jokic nella vittoria di Denver

NEW YORK (STATI UNITI) - Conferme, sorprese e grande spettacolo nelle sette partite della Nba che sono andate in scena nella notte italiana.

I Pistons di Fontecchio battono Cleveland, ma l'azzurro non brilla

A Detroit l'aria è davvero cambiata. I Pistons battono 133-122 Cleveland (capolista della Eastern Conference), fanno un altro passo verso i playoff ma soprattutto, per la prima volta dal 2016, si assicurano un bilancio stagionale positivo visto che si tratta della 42esima vittoria. Un bel salto in avanti per chi nelle ultime stagioni era rimasto sotto i 25 successi e che non si affaccia alla post-season dal 2008. Senza Cunningham e con un Mitchell nelle fila dei Cavs che chiude con 38 punti, è Tim Hardaway Jr. (32 punti) a suonare la carica, seguito da Schroder (16 punti e 10 assist) e Duren (16 punti e 13 rimbalzi). In ombra Simone Fontecchio, che in 14 minuti firma 3 punti (1/3 da tre), un rimbalzo e due palle recuperate.

I Knicks vincono ancora con Milwaukee, Toronto cala il tris

New York si conferma la bestia nera di Milwaukee: terzo confronto e terza affermazione dei Knicks (116-107) con 31 punti (di cui 20 nell'ultimo quarto) di Anunoby e 26 di Bridges, per i Bucks 30 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di Antetokounmpo. Vista la classifica, le due squadre potrebbero incrociarsi al primo turno dei playoff, non la migliore notizia per Milwaukee. Prova a tenere ancora accesa la speranza play-in Toronto, che allunga a 3 partite la serie positiva superando 108-97 Charlotte.