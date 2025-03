Nba, vittorie per Cleveland e Golden State. Maxi rissa a Minnesota!

WASHINGTON (STATI UNITI) - Incredibile quanto accaduto nella notte Nba (otto le gare disputate): una maxi rissa è infatti scoppiata sul parquet del 'Target Center', arena di Minnesota che ha battuto Detroit 123-104. Il fattaccio si materializza agli albori del secondo quarto quando il centro dei Wolves, Naz Reid, si scaglia contro Ron Holland dei Pistons dopo che quest'ultimo aveva commesso fallo su di lui. Reid va a muso duro contro Holland scatenando l'ira di Donte DiVincenzo che afferra l'ala di Detroit dando il via a una rissa che degenera in pochi istanti, coinvolgendo i giocatori di entrambe le squadre, le due panchine e anche gli spettatori a bordo campo. Quando la situazione si calma, gli arbitri optano per l'espulsione di cinque giocatori (DiVincenzo e Reid di Minnesota; Marcus Sasser, Isaiah Stewart e Ron Holland di Detroit) e due allenatori (il coach dei Pistons J.B. Bickerstaff e l'assistente dei Wolves Pablo Prigioni). La partita: i Timberwolves, trascinati dai 27 punti siglati da Beasley, top-scorer della serata, centrano il secondo successo casalingo consecutivo; tra gli ospiti ne infilano 26 Randle e 25 Edwards, mentre la 29enne ala piccola pescarese, Simone Fontecchio, non incide e va a referto con soli 3 punti, 5 rimbalzi ed un assist in 26 minuti complessivi di impiego.