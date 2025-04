Nba, Boston e Oklahoma inarrestabili. Ok i Lakers

I Boston Celtics, con la nona vittoria consecutiva, e gli Oklahoma City Thunder, con la decima, si sono dimostrati ancora una volta inarrestabili nella Nba. A 38 anni, Al Horford ha dimostrato di essere ancora in gioco: entrato dalla panchina, ha segnato 26 punti nella vittoria dei campioni in carica (117-103) a Memphis. Jayson Tatum ha realizzato 25 punti e catturato 14 rimbalzi, mentre la difesa dei Celtics ha tenuto a bada i Grizzlies dopo l'intervallo, regalando a Boston, seconda in classifica, la sesta vittoria esterna consecutiva, la serie di vittorie in trasferta più lunga nella storia della franchigia. Grazie ai 26 punti di Ja Morant, i Grizzlies erano riusciti ad ottenere un vantaggio di 11 punti nel primo tempo ed erano in testa all'inizio del terzo.