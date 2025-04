Nba, Miami batte Boston: Davis trascina i Mavericks

Tyler Herro trascina Miami , che si impone sul campo dei Boston Celtics con il punteggio di 124-103. La stella degli Heat mette a segno 25 punti. Ottima anche la prova di Bam Adebayo, che chiude la sua prova con 21 punti. Vittoria per i Cleveland Cavaliers, che battono i New York Knicks 124-105, grazie ai 27 punti di Donovan Mitchell. Successo anche per gli Indiana Pacers, che sconfiggono 119-105 i Charlotte Hornets: sugli scudi Tyrese Haliburton che segna 22 punti.