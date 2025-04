Nba, Lakers ko contro gli Warriors: Curry batte LeBron

Sei le partite di regular season di Nba disputate nella notte. Successo esterno dei Milwaukee Bucks sui Philadelphia 76ers per 126-113 grazie alla tripla doppia di Giannis Antetokounmpo che mette a segno 35 punti, 17 rimbalzi e 20 assist. Per i 76ers 24 punti (10 assist) di Quentin Grimes e 28 di Adem Bona. Gli Orlando Magic si impongono sui Washington Wizards per 109-97 con Paolo Banchero che sfiora la tripla doppia (33 punti, 10 rimbalzi e 8 assist) e Franz Wagner che mette a referto 27 punti. Vittoria esterna dei Portland Trail Blazers sui Toronto Raptors 112-103 e i Minnesota Timberwolves si impongono sui Brooklyn Nets per 105-90. Poi vittoria in casa dei Memphis Grizzlies sui Miami Heat per 110-108 grazie alla prestazione di Ja Morant autore di 30 punti.