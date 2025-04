Il folle gesto di Morant in Nba: social indignati. Arriva anche la multa

MEMPHIS (STATI UNITI) - Giornata da dimenticare in casa Memphis . La stella dei Grizzlies , Ja Morant , è stato multato per aver esultato mimando il gesto di una pistola nel match vinto 110-108 sul parquet di Miami . Il playmaker classe 1999 dovrà infatti versare 75mila dollari alla Lega che lo ha punito. Una celebrazione particolare che ha indignato gli appassionati del basket americano (e non solo) sui social.

Morant, l'Nba non perdona: i dettagli

È la seconda volta che, sospeso in bennel 2023 per alcuni, è stato pescato dalla lega ad aver imitato l'atto di usare una pistola durante una partita ma, nelle precedenti circostanze,. Il campione di Memphis e, guardia di, erano stati ammoniti ufficialmente dalla Nba per “” durante la partita dello scorso 2 aprile tra ie i. In particolare lo stessoaveva ricevuto un duro avvertimento dall'Nba: "" sottolineando inoltre che un professionista come lui avrebbe dovuto "" dal compierlo. Il, alla luce di quanto poi accaduto, è stato completamente ignorato dalche ora dovrà fare i conti con una