Nba, Antetokounmpo trascina i Bucks, successi per Grizzlies e Knicks

NEW YORK (Usa) - La giornata dell’Nba statunitense è contraddistinta dai successi esterni - ben quattro - con un unico successo casalingo. L’uomo copertina è Giannis Antetokounmpo che - con una tripla doppia - trascina i Bucks alla vittoria all’extra time su Miami: termina 121-115 per Milwaukee con 36 punti, 15 rimbalzi e 10 assist messi a referto dal talento greco. Colpo esterno anche per i Timberwolves che passano a Philadelphia per 114-109 grazie a una tripla sul fil di sirena di Anthony Edwards. Il terzo successo esterno della notte italiana arriva da Detroit dove i Pistons vengono sconfitti dai Grizzlies per 109-103. La quarta vittoria in trasferta arriva da Atlanta dove i New York Knicks battono gli Hawks per 121-105. L’unico successo casalingo è dei Los Angeles Clippers che vincono contro i Dallas Mavericks per 135-104.