Nba, Doncic trascina i Lakers: Nuggets ko con i Pacers, nonostante un super Jokic

I Los Angeles Lakers battono in casa gli Oklahoma City nella notte Nba. Protagonista assoluto della sfida, terminata 126-99 è Luca Doncic , autore di 30 punti. AI Thunder non bastano i 26 punti e 9 assist di Shai Gilgeous-Alexander . Successo esterno per i Pacers , che battono 125-120 i Denver Nuggets, nonostante i 41 punti, 15 rimbalzi e 13 assist di Nikola Jokic . Vittoria importante anche per i Bulls, che sconfiggono 131-117 gli Hornets, con Coby White autore di 37 punti.

Golden State ko con i Rockets

Dillon Brooks (24 punti), trascina gli Houston Rockets nel successo esterno sul campo dei Golden State. Successo anche per i Raptors in casa dei Nets (120-109 con 17 punti di Mogbo) e dei Portland Trail Blazers sui San Antonio Spurs 120-109, con 23 punti di Toumani Camara. Vittorie anche per Milwaukee, New York Knicks (che superano i Phoenix Suns 112-98, nonostante i 40 punti di Devin Booker), per i Kings, i Boston Celtics e per gli Atlanta Hawks.