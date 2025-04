Nba, Lakers ok con Dallas: Doncic da urlo, alla prima da ex

Luka Doncic torna per la prima volta a Dallas come avversario e travolge i Mavericks con una prestazione da urlo. Il fuoriclasse sloveno segna 45 punti e trascina i Lakers, che si impongono 112-97. "Sono state tante emozioni, non saprei nemmeno spiegarle. Avevo le lacrime agli occhi. Sono arrivato qui da bambino, avevo 18 anni, e mi hanno fatto sentire subito a casa. Ho tanti bei ricordi", ha detto a fine partita.