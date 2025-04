Edwards spinge Minnesota verso i playoff Nba, Risacher show con Atlanta

ROMA - Successo pesante(il 44° in stagione) nella corsa ai playoff Nba per i Minnesota Timberwolves che a tre giornate dalla fine della regular-season, spinti da Anthony Edwards (44 punti) , hanno espugnato il campo dei Memphis Grizzlies (141-125) loro diretti rivali. Rudy Gobert (13 punti, 8 rimbalzi, 4 assist) e i suoi compagni di squadra hanno accelerato nel terzo quarto, durante il quale hanno segnato 52 punti, un record per la loro franchigia, più del doppio dell'avversario.

Minnesota passa a Memphis e aggancia la zona playoff a Ovest

Oltre a Edwards, anche Julius Randle (31 punti, 10 rimbalzi, 5 assist) e Naz Reid, subentrati dalla panchina, si sono distinti in attacco mentre tra i padroni di casa Ja Morant e Desmond Bane non hanno deluso le aspettative, realizzando rispettivamente 36 e 28 punti. Una vittoria particolarmente preziosa per Minnesota, poiché consente alla franchigia di raggiungere Memphis e Golden State al sesto posto della Western Conference, ultimo utile per andare direttamente ai playoff. I Wolves avranno il vantaggio di concludere contro Brooklyn e Utah, due franchigie la cui stagione è ormai finita, mentre la situazione si fa più difficile per i Grizzlies che venerdì affronteranno i Nuggets di Nikola Jokic a Denver, prima di ospitare domenica i Dallas Mavericks, che si sono assicurati un posto nei play-in.