Jokic nella storia della Nba: come lui solo Westbrook e Robertson

Vincono Minnesota, Golden State e Oklahoma

Minnesota, sostenuta da un Rudy Gobert in gran forma sia in attacco (35 punti, record personale) che in difesa (11 rimbalzi, di cui 8 difensivi), ha vinto contro i Brooklyn Nets (117-91). Golden State è passata senza problemi a Portland (103-86) e i Clippers, vincitori per un solo punto a Sacramento (101-100, settima vittoria di fila), continuano a resistere fino all'ultima partita della stagione regolare che si giocherà domani (13 aprile). Oklahoma, già sicura del primo posto nella Western Conference, ha battuto facilmente gli Utah Jazz (145-111), nonostante l'assenza del suo miglior marcatore, Shai Gilgeous-Alexander. Aaron Wiggins (35 punti) e Isaiah Joe (32) lo hanno sostituito brillantemente in questa partita a senso unico.