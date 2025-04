"Shaquille O'Neal vive con quattro fidanzate in casa", la risposta divertita spiazza tutti

NEW YORK (Usa) - Dopo il divorzio da Shaunie Henderson nel 2011, la vita amorosa di Shaquille O’Neal è stata oggetto di speculazioni. Recentemente, il comico Jess Hilarious ha scherzato con l’ex campione nella trasmissione televisiva The Breakfast Club rivelando di aver visto quattro donne bianche convivere nella stessa casa di O’Neal in una relazione poliamorosa . “Dopo questa affermazione - ha affermato il comico - non verrò più invitato a casa tua!”.

La risposta di Shaquille

La risposta di Shaquille O’Neal non si è fatta attendere: "Mi hanno lasciato amico - ha commentato l’ex campione di basket - perché volevano essere, come dici, poliamorose. Non volevano farsi notare, io vivevo nel mio piccolo mondo perfetto, ma ho semplicemente rovinato la mia vita e tutti si sono arrabbiati. Ora sono single…”. Non è la prima volta che l'ex campione dell'Nba si trova ad affrontare voci sulla sua vita amorosa. In precedenti occasioni ha fatto ricorso all'umorismo per respingere le speculazioni sulla sua vita privata.