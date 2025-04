Falsa partenza per i Lakers: Minnesota vince Gara 1 dei playoff NBA

ROMA - Inizia con il piede sbagliato l'avventura dei Los Angeles Lakers nei playoff NBA 2024-2025. Al Crypto.com Arena, i gialloviola incassano una pesante sconfitta per 117-95 contro i Minnesota Timberwolves in Gara-1 del primo turno. Non basta la prestazione super di Luka Doncic, autore di 37 punti: troppo solida la prova del collettivo dei T-Wolves, che mettono subito in chiaro le loro ambizioni. I Lakers, apparsi in difficoltà fin dai primi minuti, hanno faticato a contenere l’intensità e l’atletismo degli ospiti. LeBron James, chiamato all'ennesima prova di leadership nei playoff, si è fermato a 19 punti, mentre il resto della squadra non è riuscito a supportare adeguatamente la coppia stellare. Minnesota, invece, ha messo in mostra un attacco bilanciato e un'efficace difesa: Anthony Edwards (22 punti), Jaden McDaniels (25) e Naz Reid (23) sono stati i protagonisti di una serata perfetta.