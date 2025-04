C’è stata parecchia tensione in casa Dallas Mavericks prima della cessione di Luka Doncic , la loro superstar, che ha fatto le valigie per i Los Angeles Lakers a inizio febbraio . Un trasferimento che ha lasciato tutti a bocca aperta e che, stando a un reportage di ESPN, nasconde una storia di tensioni e mosse poco trasparenti. Sembra che il general manager Nico Harrison abbia tirato le fila di questa operazione senza dire una parola agli agenti di Doncic, creando un'atmosfera irrespirabile, che poteva solo concludersi con un addio. Non solo: Harrison ha anche mandato via Casey Smith , il preparatore fisico di fiducia di Luka, con motivazioni poco chiare. Alcuni sostengono che "si sentisse totalmente minacciato da lui". Al posto dello staff che aveva sempre supportato Doncic, sono arrivati nuovi preparatori, meno esperti. Questo ha incrinato ulteriormente i rapporti, portando a una vera e propria rottura.

Doncic e le voci sullo stile di vita

Persino Dirk Nowitzki, leggenda dei Mavericks, ha lasciato intendere che qualcosa non andava: "Già nel corso dell'ultimo anno era chiaro che la squadra stava prendendo una direzione diversa. Ora stiamo vedendo i risultati". Insomma, come se Luka fosse sempre più fuori posto. ESPN parla addirittura di una specie di “cospirazione” ai danni di Doncic, con voci messe in giro che lo accusavano di scarso rendimento, puntando il dito sul suo stile di vita e insinuando che fosse fuori forma o troppo dedito al divertimento. In mezzo ci finiscono anche infortuni "pilotati". Ma una frase riportata di un amico di Doncic mette le cose in chiaro: “Non giochi a quel livello se sei un maiale grasso e ubriaco”. Insomma, nonostante le critiche, le prestazioni di Luka raccontano un’altra storia e queste accuse sembrano più pregiudizi che una fotografia della realtà.