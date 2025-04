Nba, riscatto Lakers: 1-1 contro Minnesota. Indiana e Oklahoma allungano

I Los Angeles Lakers battono 94-85 i Minnesota Timberwolves e portano la serie dei play off sul risultato di parità (1-1). Protagonista assoluto Luka Doncic che segna 31 punti, e colleziona anche 12 rimbalzi e 9 assist. Buona anche la prova di LeBron James , che chiude con 21 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. Gli Indiana Pacers invece si portano sul 2-0 contro i Milwaukee Bucks, aggiudicandosi gara due con il punteggio di 123 a 115, anche grazie ai 24 punti di Pascal Siakam.

Oklahoma ok: 2-0 sui Thunder

Ai Bucks non basta, invece, una super prestazione di Giannis Antetokounmpo (34 punti) per avere la meglio. Anche gli Oklahoma City Thunder volano sul 2-0 contro i Memphis Grizzlies. Nel match interno Oklahoma si impone per 118 a 99. Shai Gilgeous-Alexander mette dentro 27 punti, seguito dai 24 di Jalen Williams.