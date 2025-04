Wagner e Banchero trascinano i Magic, ai Celtics non basta Tatum

Vittoria cruciale per i Magic In svantaggio per 2-0 nella serie, ma capaci di imporsi, seppur di un soffio (95-93) sui Boston Celtics campioni in carica. L'esito dell'incontro si è deciso nell'ultimo quarto, durante il quale i Celtics hanno accumulato fino a 12 punti di svantaggio, che sono riusciti a superare prima di soccombere negli ultimi istanti. Il tedesco Franz Wagner ha guidato la franchigia della Florida, realizzando 32 punti e sfiorando la tripla doppia (oltre ai 32 punti, ha catturato 7 rimbalzi e distribuito 8 assist). Sulla sua scia, Paolo Banchero ha realizzato 29 punti. Ai bostoniani non sono bastati i 36 punti della loro stella Jayson Tatum, che non ha dato l'impressione di risentire dell'infortunio al polso destro che l'ha tenuto fuori da gara 2.

Bucks ancora in corsa: Antetokounmpo e Trent Jr piegano i Pacers

Guidati da Giannis Antetokounmpo e Gary Trent Jr (9/12 nel tiro da tre), che hanno segnato 37 punti ciascuno, quasi due terzi del totale della loro squadra, i Milwaukee Bucks hanno dominato Indiana (117-101). I Pacers ora conducono solo 2-1 nella serie. "È il frutto del mio duro lavoro e della complicità con i miei compagni di squadra", ha dichiarato Trent dopo la vittoria. In svantaggio di dieci punti all'intervallo, i Bucks hanno superato i Pacers per 70-44 nel secondi 24' di gioco e hanno vinto con un ampio margine.

Senza Doncic ai Lakers non basta LeBron James: Timberwolves sul 2-1

Dopo il pareggio dei Los Angeles Lakers alla fine di Gara 2 di martedì scorso, i Minnesota Timberwolves hanno ripreso il controllo della serie battendo la franchigia californiana per 116-104. La squadra del Minnesota ha ora la possibilità di rompere l'impasse questa notte, quando ospiterà nuovamente la squadra di LeBron James. Jaden McDaniels, con 30 punti - il suo miglior totale in una partita di play-off - e Anthony Edwards, con 29 punti, hanno contribuito in modo determinante al successo dei Timberwolves, che erano sotto di quattro punti all'intervallo. Nelle fila dei Lakers assente Doncic malato, mentre LeBron James ha segnato 38 punti, un nuovo record per un giocatore sopra i 40 anni nei play-off: il precedente record era di 32 punti di Kareem Abdul-Jabbar per i Lakers nel 1987. Ma gli sforzi di James, che ha anche preso 10 rimbalzi e distribuito 4 assist, non sono stati sufficienti.