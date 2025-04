Nba, Denver batte i Clippers: Oklahoma si qualifica al secondo turno

Una schiacciata di Aaron Gordon sulla sirena, regala ai Nuggets la vittoria in trasferta, sul campo dei Clippers (101-99). Denver , avanti di 22 punti, ha rischiato di farsi recuperare ed ha ottenuto il successo (che riporta la serie dei playoff sul 2-2) solo nel finale. Successo dei Golden State Warriors , che si portano in vantaggio (2-1) sugli Houston Rockets . Il terzo match (deciso dai 36 punti di Curry), si è chiuso con il punteggio di 104-93.

I Thunders chiudono la serie

Oklahoma City soffre a Memphis, ma approfitta dell'assenza di Ja Morant per aggiudicarsi la vittoria (117-115) e chiudere la serie con un cappotto (4-0). Gara quattro è stata decisa dai 38 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander. Sconfitta per gli Heat, travolti in gara 3 da Cleveland (124-87) La netta vittoria sul campo di Miami vale ai ragazzi di coach Kenny Atkinson il colpo del 3-0 nella serie.