Playoff Nba, Lakers ancora ko: ora rischiano l'eliminazione

I Los Angeles Lakers di LeBron James e Luka Doncic sono stati sconfitti in Minnesota (116-113) e ora sono sotto 3-1 nella serie, sull'orlo dell'eliminazione al primo turno dei play-off Nba . Con 43 punti, Anthony Edwards ha spinto i Timberwolves alla vittoria sul loro terreno di gioco in una partita magnifica e intensa. La quinta partita, potenzialmente decisiva, andrà in scena mercoledì a Los Angeles. I Lakers e le loro star LeBron James (27 punti, 12 rimbalzi, 8 punti) e Luka Doncic (38 punti) dovranno sublimarsi per sopravvivere in questi play-off dopo aver nutrito le speranze dei loro tifosi con il terzo posto nella stagione.

Knicks battono i Pistons tra le polemiche

Dopo una fine partita bloccata in Michigan, i Knicks hanno vinto 94 a 93 sui Pistons portandosi sul 3-1. Avranno l'opportunità di concludere la serie durante la partita 5 nel loro Madison Square Garden. La fine della partita è stata segnata da un errore arbitrale: Tim Hardaway Jr. (14 punti) ha tirato per la vittoria alla sirena e, sebbene sbilanciato da Josh Hart, gli arbitri non hanno fischiato per mandarlo ai tiri liberi. L'allenatore dei Pistons, J.B. Bickerstaff, non ha potuto usare il video perché lo aveva già sfruttato. Gli arbitri hanno ufficialmente riconosciuto dopo l'incontro che un fallo del genere "avrebbe dovuto essere fischiato". Anche Indiana e Boston si portano sul 3-1 nella serie, rispettivamente, con Milwaukee e Orlando nel primo turno dei play-off della Eastern Conference di Nba. I Pacers si aggiudicano gara-4 con i Bucks per 129-103 nonostante i 28 punti di Antetokounmpo, top-scorer dell'incontro, mentre i campioni in carica dei Celtics superano i Magic per 107-98 con 37 punti di un immarcabile Tatum (31 di Banchero per la franchigia della Florida).