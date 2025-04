Nba, playoff: avanzano Boston e Indiana, Detroit riapre la serie con New York. Ok Denver

WASHINGTON (STATI UNITI) - Arrivano due importanti verdetti nella notte dei playoff Nba (quattro le gare disputate): Boston e Indiana staccano il pass per le semifinali di Conference. Al 'TD Garden', i campioni in carica chiudono sul 4-1 la serie con Orlando imponendosi con un netto 120-89 in gara-5 . Protagonista della serata è Jayson Tatum , autore di una doppia doppia da 35 punti, 10 assist e 8 rimbalzi. Ai Magic non bastano invece le ottime prove di Wagner (25 punti), Banchero (19 più 9 rimbalzi) e Carter (12 punti e 10 rimbalzi). Sorridono anche i Pacers che piegano Milwaukee ( 119-118 ) dopo un overtime grazie al decisivo canestro firmato da Tyrese Haliburton (26 punti e 10 assist) a 1"3 dalla sirena: Indiana chiude la serie sul 4-1 e conquista la semifinale di Conference contro Cleveland , con gara-1 prevista domenica in Ohio. Grande delusione per i Bucks che, nonostante un super Antetokounmpo (30 punti, 20 rimbalzi e 13 assist), escono al primo turno per il terzo anno consecutivo .

Playoff Nba, Denver batte i Clippers. Detroit riapre la serie

A Ovest, colpo Denver che va a vincere gara-5 contro i Clippers (Zubac 27 punti, Leonard 20 più 11 assist) portandosi sul 3-2 nella serie: il 131-115 per i Nuggets porta le firme di Jamal Murray (43 punti), Gordon (23) Westbrook (21) e Nikola Jokic, autore della 21esima tripla doppia in carriera (13 punti, 10 rimbalzi e 12 assist). Nella notte italiana fra giovedì e venerdì l'attesa gara-6 in California. Serie apertissima anche quella tra New York e Detroit: i Pistons vincono la quinta gara al Madison Square Garden con il punteggio di 106-103 e riaprono i giochi. Mattatore della serata è Cade Cunningham a referto con 24 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Bene anche Ausar Thompson (22 punti) mentre resta ancora in panchina Simone Fontecchio, mai impiegato fin qui nei playoff. Ai Knicks non bastano i 19 punti di Anunoby e i 17 a testa di Bridges e Towns (più 11 rimmbalzi). Brunson in ombra nonostante i 16 punti. Detroit giocherà domani notte gara-6 in casa e se dovesse ripetersi manderebbe la serie alla 'bella' di sabato, ancora al Madison Square Garden dove ha già vinto due volte su due in regular season e altre due in questo primo turno degli spareggi.