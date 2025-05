Nba, Golden State ko in casa: i Rockets si portano sul 3-3  

Gli Houston Rockets battono i Golden State Warriors e portano la serie sul 3-3. Per conoscere il nome della squadra che passerà il turno e che affronterà Minnesota al prossimo turno, sarà necessaria gara sette. La sfida si è chiusa con il punteggio di 115-107 per Houston. La sfida decisiva si giocherà ora in Texas. I Rockets cercheranno di diventare la 14/a squadra a vincere una serie di playoff NBA dopo essere stata in svantaggio per 3-1 (non accade dal 2020).