Playoff Nba, Golden State vola in semifinale: Curry elimina Houston

I Golden State Warriors si qualificano per le semifinali della Western Conference. Decisiva la vittoria per 103-89 sugli Houston Rockets in Gara 7. Protagonisti Buddy Hield, che ha realizzato nove triple per un totale 33 punti, e Stephen Curry , decisivo nel finale con 14 dei suoi 22 punti nel quarto quarto e il celebre gesto della "buonanotte" a chiudere. I Warriors affronteranno i Timberwolves martedì sera a Minnesota.

I Pacers vincono Gara-1 contro i Cavs

Ad Est, invece, Tyrese Haliburton ha segnato una tripla decisiva a metà del quarto quarto trascinando gli Indiana Pacers ad una netta vittoria in casa dei Cleveland Cavaliers, testa di serie n.1, per 121-112 in Gara 1 delle semifinali della Eastern Conference. Haliburton ha chiuso con 22 punti e 13 assist. Andrew Nembhard ha aggiunto 23 punti e realizzato cinque triple per i Pacers, che hanno chiuso con 19 tiri su 36 dall'arco. Non sono bastati ai Cavs i 33 punti di Donovan Mitchell, che ha battuto il record di Michael Jordan nei playoff Nba, realizzando per l'ottava partita consecutiva almeno 30 punti in una partita d'apertura di una serie