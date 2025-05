Nba, playoff: colpo New York a Boston, Jokic show contro Oklahoma

WASHINGTON (STATI UNITI) - Iniziano col botto le semifinali di Conference dei playoff Nba. Nelle due gare giocate nella notte oltreoceano spicca l'incredibile vittoria, a Est, di New York al TD Garden contro i campioni in carica di Boston (108-105) e il successo esterno di Denver a Oklahoma a Ovest (121-119). I Knicks superano a sorpresa i Celtics ai supplementari dopo aver recuperato uno svantaggio di 20 punti nella seconda metà del match: decisivo il canestro di Mikal Bridges (8 punti, 6 rimbalzi e 7 assist) a un secondo dalla sirena dell'overtime. Per la franchigia newyorkese decisivo anche il duo Anunoby-Brunson, autori di 29 punti a testa. Bene anche Hart e Towns, autori di due decisive doppie doppie (14 punti e 11 rimbalzi per Josh; 14 punti e 13 rimbalzi per Karl-Anthony). Ai Celtics non bastano invece i 23 punti di Brown, le doppie doppie di Tatum e White (rispettivamente 23 punti-16 rimbalzi e 19 punti più 11 rimbalzi) e i 16 punti di Holiday. Gara-2 in programma ancora in Massachusetts giovedì 8 maggio.