Haliburton gela Cleveland ma scoppia la polemica: "Io sopravvalutato? Non mi aspettavo questo trattamento"

Questa notte è andata in scena gara 2 in NBA, Tyrese Haliburton firma l'impresa e gela l'arena di Cleveland con una grande tripla allo scadere, portando gli Indiana Pacers sul 2-0 nella semifinale della Eastern Conference. Un finale da film per una gara che i Cleveland Cavaliers avevano dominato a lungo, arrivando anche a +20, non è bastato neanche un eroico Donovan Mitchell che ha segnato ben 48 punti. Il risultato finale di 120-119 per Indiana, racconta la rimonta perfetta, culminata con una giocata da fuoriclasse del playmaker Haliburton, bersagliato a lungo dal pubblico di casa al grido di "overrated" ovvero "sopravvalutato". Le critiche erano nate a causa di un recente sondaggio anonimo tra i vari giocatori di NBA, pubblicato da The Athletic, che lo aveva indicato come il più sopravvalutato della Lega. "Non mi aspettavo questo trattamento, ma se questo è essere sopravvalutato va bene così", ha commentato a caldo il giocatore che ha comunque risposto sul campo.