Nba, Minnesota batte Golden State e pareggia i conti in semifinale: brillano Edwards e Randle 

Minnesota non sbaglia in casa e pareggia i conti con Golden State: adesso la serie nella semifinale dei playoff Nba della Conference ovest è sul punteggio di 1-1. Sorpresi in casa in gara 1, i Timberwolves hanno tenuto sotto controllo la seconda sfida e sono andati a vincere 117-93: Julius Randle è stato il miglior marcatore di Minnesota con 24 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, supportato da Anthony Edwards (20 punti e 9 rimbalzi). Partito dalla panchina Nickeil Alexander-Walker ha chiuso a 20 con quattro triple. Per quanto riguarda i Golden State, anche il miglior marcatore non ha iniziato da titolare: Jonathan Kuminga ha realizzato 18 punti, meglio di Jimmy Butler (17 punti).