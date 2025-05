NBA Playoff: Oklahoma risponde a Denver, Indiana domina Cleveland

Oklahoma non molla e pareggia i conti nella serie contro Denver, imponendosi 92-87 in Colorado al termina di una partita intensa e combattuta in NBA. I Thunder, si erano portati avanti di 15 punti nel corso del primo tempo, ma hanno subito la rimonta da parte dei Nuggets, protagonisti di un terzo quarto brillante. Ma nel finale la squadra allenata da coach Daigneault ha trovato le risorse che si sono rivelate decisive dalla panchina, grazie a Cason Wallace e Aaron Wiggins, protagonisti entrambi di 11 punti conditi inoltre da 5 e 6 rimbalzi. Altro protagonista partito dalla panchina è Alex Caruso, autore di 10 punti e 4 rimbalzi, ma la differneza la fà con alcune palle rubate e falli presi in momenti clou del match. Shai Gilgeous-Alexander invece continua a confermare il suo status di leader all'interno della squadra, autore di 25 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. A nulla invece sono bastati i 27 punti e 13 rimbalzi del solito Nikola Jokic, ma con una bassa percentuale di tiro 7/22, buona prestazione di Christian Braun autore di 17 punti e Aaron Gordon 15 punti, 16 rimbalzi e 6 assist. Da segnalare una prestazione sottotono di Michael Porter Jr. in difficoltà con la spalla e autore di 3 punti, con 1/7 al tiro. Drammatiche comunque le percentuali di tiro per entrambe le squadra, dove Oklahoma chiude con il 35.6% dal campo, con 10/41 dall'arco, Denver invece chiude con il 31.3% con 11/45 dall'arco, a fare la differenza sono stati i tiri liberi, con Denver che ne sbaglia addirittura 10 (26/36) e OKC ne fallisce solo 6 (20/26). Ora aspettiamo martedì notte alle ore 3.30 italiane per vedere Gara 5, che sarà importantissima per le sorti di questa serie.