Nba, Knicks e Minnesota vedono le finali playoff di Conference

Un passo dal sogno. I New York Knicks e i Minnesota Timberwolves vedono le finali play off delle rispettive Conference. Manca solo un punto al traguardo. In gara 4 delle semifinali, tutte e due le squadre hanno colto la vittoria che vale loro il 3-1: adesso la gara-5 può essere decisiva per staccare il pass. Clamorosa sarebbe l'uscita di scena delle loro avversarie, i Celtics e i Warriors. Al Madison Square Garden è stato per i Knicks scontro tra giganti, contro Boston Celtics campione in carica della Nba.

Nba, infortunio per Tatum

A trascinare New York alla vittoria per 121-113 eè stato Jalen Burton (39 punti), mentre per i Celtics c'è il timore per l'infortunio di un Tatum monumentale (42 punti) ma costretto a uscire per un infortunio alla caviglia destra. Difficile il recupero per la prossima sfida a Boston. Tatum è rientrato nello spogliatoio in sedia a rotelle, domani sarà sottoposto a risonanza magnetica. "Ho trovato il ritmo da subito - ha detto a fine partita Brunson - ma la cosa piu' importante è che anche nei momenti difficili non ci siamo arresi". Applausi per lui dal coach, Tom Thibodeau: "In questo momento nulla eèimpossibile per lui". Ora New York ha l'occasione di ritrovare una finale che non gioca da 25 anni. Nella Western Conference, Minnesota ha sfruttato l'assenza tra i Golden State Warriors di Steve Curry e ha ottenuto il punto del 3-1 con un 117-110: ora gara 5 in casa è il match point per la finale. Curry resta in dubbio anche per questa semifinale.