Nba, eliminati i Celtics campioni in carica: Knicks in finale di Conference

NEW YORK (Stati Uniti) - Boston Celtics eliminati dai playoff. I campioni in carica dell' Nba perdono il trono a New York, crollando sul parquet del Madison Square Garden e consegnando l'anello conquistato l'anno scorso. È grande festa per i Knicks che, invece, vincono gara-6 con un eloquente 119-81 e chiudono la serie della semifinale della Eastern Conference sul 4-2. Per la franchigia di New York, che in finale affronterà gli Indiana Pacers (4-1 ai Cavaliers), un risultato che mancava da 25 anni e che riscatta le due eliminazioni degli ultimi due anni in semifinale. Nel sesto confronto diretto, vittoria netta al termine di un match condotto dall'inizio alla fine (26-20, 38-17, 28-20, 26-24 i parziali) che azzera presto le speranze dei Celtics. I campioni abdicano con un grande rimpianto: l'infortunio della stella Jayson Tatum che, in gara-4, ha riportato la rottura del tendine d'achille.

La partita tra Knicks e Celtics

I migliori in termini di punti sono Jalen Brunson e OG Anunoby che mettono a referto 23 punti a testa (per il secondo anche 9 rimbalzi), ma ci sono anche i 22 di Mikal Bridges, la doppia doppia da 21 punti e 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e la tripla doppia da 10 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist di Josh Hart, in più dalla panchina ne fa 10 Miles McBride. Se il grande rimpianto è l'infortunio di Tatum, Boston può darsi come credibile alibi anche le condizioni non ottimali di Kristaps Porzingis che parte dalla panchina e mette insieme appena 11 minuti per uno score personale di 4 punti e 5 rimbalzi che testimonia la buona volontà, ma anche i problemi fisici. Prova a opporsi al dominio tecnico dei Knicks Jaylen Brown che chiude con 20 punti, 6 rimbalzi e altrettanti assist, ne fa 11 Payton Pritchard, in campo 28 minuti, ma non nel quintetto iniziale, e chiude con 10 Al Horford. Tutto qui, i campioni abdicano, New York torna in finale di Conference dopo un quarto di secolo.