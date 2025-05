Playoff Nba, finale Western Conference: Oklahoma travolge Minnesota in gara 1

OKC-Wolves, il botta e risposta tra coach. Intanto cresce l'attesa per Knicks-Pacers

"Per come abbiamo giocato difensivamente nel primo tempo, andare al riposo sotto solo di 4 è stato come una vittoria", ammette il coach dei Thunder, Mark Daigneault. "E' solo gara 1, hanno vinto in casa e hanno giocato bene, complimenti a loro. Ma fra due giorni c'è un'altra partita", avverte il collega Chris Finch. Appuntamento dunque per il secondo atto, sempre a Oklahoma City, nella notte italiana fra giovedì e venerdì: gara 2 può già indirizzare la serie. Cresce invece l'attesa a New York: tra poche ore si accenderanno le luci del Madison Square Garden per la prima sfida fra Knicks e Indiana Pacers che mette in palio il titolo della Eastern Conference e l'altro pass per le finali Nba 2025.