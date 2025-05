Nba, rimonta pazzesca dei Pacers: Knicks ko in gara 1

I Pacers battono in trasferta, al Madison Square Garden i Knicks in rimonta nella gara 1 delle finali Nba di Conference est. Indiana si è imposta con il punteggio di 138-135 ai tempi supplementari. I padroni di casa sembravano avere la gara in mano: trascinati dai 35 punti di Karl-Anthony Towns, i Knicks si trovavano a più 15 a 4 minuti e 48" dalla fine. Ma grazie a tre triple nell'ultimo minuto di Aaron Nesmith, i Pacers hanno ottenuto un impensabile pareggio. Per poi aggiudicarsi la sfida al supplementare.