Playoff NBA: Oklahoma travolge Minnesota e vola sul 2-0 nella serie 

Nessuna storia in Gara2 della finale della Western Conference : gli Oklahoma City Thunder dominano i Minnesota Timberwolves con un netto 118-103 e si portano sul 2-0 nella serie. A guidare la squadra di coach Daigneault è un superlativo Shai Gilgeous-Alexander , che festeggia il premio di MVP della stagione con una prestazione da incorniciare: 38 punti e 8 assist, leadership offensiva e freddezza nei momenti chiave. Al suo fianco brillano anche Jalen Williams , autore di 26 punti e 10 rimbalzi e Chet Holmgren , solido sotto canestro con 22 punti. Un trio giovane e spettacolare che ha fatto impazzire la difesa dei Timberwolves , incapaci di trovare le contromisure. Minnesota prova a restare a galla grazie a un ispirato Anthony Edwards , che chiude con 32 punti, 9 rimbalzi e 6 assist ma l'energia e la coesione dei Thunder prevalgono nettamente. I Timberwolves , apparsi scarichi e confusi rispetto a Gara-1 , dovranno cambiare marcia in vista di Gara-3 a Minneapolis . Oklahoma si conferma la sorpresa di questi playoff NBA , mostrando maturità e intensità da vera contender. La strada verso le Finals è ancora lunga, ma il 2-0 è un segnale forte e chiaro.

Il racconto di Gara2

Rispetto alla prima sfida, OKC cambia approccio: niente attesa, ma un controllo costante nel ritmo e nel punteggio fin dall'inizio. Nonostante ciò, è ancora una volta nel terzo quarto che i Thunder cambiano passo in modo definitivo, allungando fino a +24 e mettendo al sicuro la vittoria. I Timberwolves riescono a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio solo nel finale, ma il risultato non è mai realmentre in discussione. Coach Finch prova a mescolare le carte: c'è un accenno di pressing a metà campo, più aggressività e qualche piccolo aggiustamento rispetto a Gara-1, ma l'impatto è limitato. Minnesota vince la battaglia a rimbalzo (55-52), ma soffre nei pressi del ferro: Oklahoma domina nel pitturato con 58 punti, contro i 44 degli avversari. La differenza, ancora una volta, la fa la pulizia offensiva dei Thunder: solo 6 palle perse in tutta la partita, una gestione impeccabile che riflette la maturità di una squadra giovane, ma già con la testa sulle spalle.