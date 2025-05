Nba, Minnesota batte i Thunder per 143-101 e resta in corsa

MINNEAPOLIS (Stati Uniti) - I Minnesota Timberwolves restano ancora in corsa ottenendo il primo successo nella sfida contro gli Oklahoma City Thunder . In gara-3 delle finali della Western Conference, giocata a Minneapolis, la squadra di casa si è imposta 143-101 , portandosi sul 2-1. Dopo due pesanti sconfitte (114-88 e 118-103), i Wolves hanno cominciato forte, conquistando un vantaggio di ben 31 punti all'intervallo, per poi controllare. Il miglior marcatore di Minnesota è stato Anthony Edwards che mette a referto 30 punti , altri sei giocatori vanno in doppia cifra.

Nba, appuntamento con Gara 4

Si tornerà ancora in campo domani sera, sempre a Minneapolis dove i Minnesota Timberwolves cercheranno di pareggiare la serie che al momento vede in vantaggio gli Oklahoma City Thunder per 2-1. In palio c’è l'accesso alla finale per la conquista dell’anello: Minnesota spera di allungare la serie, i Thunder sognano di chiudere la sfida.