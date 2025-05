Nba, colpo dei Knicks in trasferta: la finale con Indiana torna in bilico

New York tiene viva la finale della Eastern Conference Nba contro Indiana. Nella notte italiana i New York Knicks rimontano uno svantaggio di -20 nel primo tempo e si impongono per 106-100 in gara-3 in casa degli Indiana Pacers, che ora conducono la serie per 2-1. Di fronte agli oltre 17mila spettatori della Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, a fare la differenza in favore del quintetto dei Knicks sono i 24 punti e 15 rimbalzi di Karl-Anthony Towns, top-scorer dell'incontro, e i 23 di Brunson.