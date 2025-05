Nba, i Knicks battono Indiana e portano la serie sul 3-2

New York batte Indiana nella gara 5 della finale Nba di Eastern Conference e porta la serie sul punteggio di 3-2, annullando il primo match ball per i Pacers. Nella sfida disputata al Madison Square Garden, i padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 111-94, sfruttando i 32 punti di Brunson e i 24 di Towns.

I Pacers in cerca del punto decisivo

I Pacers, che non hanno sfruttato i 23 punti di Mathurin e i 15 di Siakam, avranno ora l'occasione di giocare davanti al proprio pubblico, per provare a trovare il punto decisivo per chiudere la serie e sfidare Oklahoma City Thunder nella finale per il titolo Nba.