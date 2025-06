Nba, Indiana conquista gara-6 e si guadagna la finale: New York ko 125-108

ROMA - Gli Indiana Pacers superano i New York Knicks 125-108 in gara-6 e si assicurano un posto nella finale NBA, dove affronteranno gli Oklahoma City Thunder. La formazione di Indianapolis prende subito il controllo del match, spinta dai 31 punti di Siakam e da una brillante prova di Haliburton, autore di una doppia doppia con 21 punti e 14 assist. Per i Knicks, Brunson si ferma a quota 19 con 7 assist; non bastano i 24 punti di OG Anunoby e i 22 (con 14 rimbalzi) di Towns, che lottano fino alla fine. I Pacers tornano così a disputare una finale NBA a 25 anni di distanza dalla loro unica apparizione, risalente al 2000.