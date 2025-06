Nba Finals, super Jalen Williams: Oklahoma batte Indiana e vede il titolo

Gli Oklahoma City Thunder vedono il titolo Nba: in gara-6 a Indianapolis, nella notte tra giovedì e venerdì, possono chiudere i giochi perché adesso stanno sul parziale di 3-2. Il punto del sorpasso, che ha ribaltato il 2-1 , è arrivato in casa contro gli Indiana Pacers, piegati con il punteggio di 120-109.

Oklahoma, brilla Jalen Williams

Grazie alla spinta del pubblico di casa, gli Oklahoma Thunder dominano la prima parte di gara-5 e chiudono a +15 all’intervallo lungo. Indiana, come d’abitudine non si arrende e a inizio del 4° quarto torna addirittura a -2, minacciando di ripetere il colpaccio in trasferta e in rimonta di gara-1. Da lì in poi, però, salgono in cattedra un Jalen Williams a dir poco spettacolare e autore di una prova da 40 punti e il solito Shai Gilgeous-Alexander, che chiude a quota 31 con anche 10 assist. I Pacers pagano la pessima prestazione di Tyrese Haliburton, 4 punti e 0/6 dal campo, limitato da un problema al polpaccio.

Le prossime sfide

Adesso, dopo cinque gare, gli Oklahoma City Thunder sono avanti per 3-2 e nella notte italiana fra giovedì e venerdì avranno a disposizione il primo match ball, in casa degli Indiana Pacers, al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis. L'eventuale e decisiva gara -7, infine, in caso di successo di Siakam e compagni in gara gara -6, andrebbe in scena nella notte fra il 22 e il 23 giugno, al Paycom Center di Oklahoma City.